Po otwarciu sesji DJI spada o 3,2 proc., a S&P 500 w dół o 3,1 proc.

Źródło: PAP

Po otwarciu sesji w USA Dow Jones Industrial spada o 3,2 proc. do 28.060 pkt., a S&P 500 idzie w dół o 3,1 proc. do 3.232 pkt. To najmocniejsze spadki na otwarciu od sierpnia 2019 r.