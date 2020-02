PKN Orlen oficjalnie zainaugurował działalność teamu F1 Alfa Romeo Racing Orlen



Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - PKN Orlen oficjalnie zainaugurował w Warszawie działalność zespołu Formuły 1 Alfa Romeo Racing Orlen, którego jest tytularnym sponsorem. Prezes Daniel Obajtek zapewnił, że obecność koncernu w Formule 1 ma biznesowy sens.

"Formuła 1 to prestiżowy klub. Firmy, które są jego częścią cieszą się popularnością i zaufaniem, a to jest ważne w biznesie. Już rok 2019 pokazał, że inwestowanie w F1 ma dla nas uzasadnienie biznesowe, a teraz jesteśmy sponsorem tytularnym, marka PKN Orlen ma 10 miejsc ekspozycyjnych na bolidzie zespołu, nie mówiąc o kaskach czy kombinezonach kierowców" - powiedział Obajtek podczas inauguracji.

Podkreślił, że Formuła 1 to także 140 godzin w sezonie transmisji na cały świat, oglądanych przez niemal 2 mld ludzi przed telewizorami, a PKN Orlen chce budować swoją rozpoznawalność poza granicami kraju.

"Polsce zależy na tym, żeby promować się firmami widocznymi, rozpoznawalnymi w szerszym wymiarze międzynarodowym. PKN Orlen to pierwsza polska firma, która ma już ten wymiar i musi być widoczna na świecie. A nie ma chyba lepszej promocji, niż przez sport. Jestem przekonany, że da to nowy impuls rozwojowy dla PKN Orlen" - powiedział obecny na inauguracji wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

W listopadzie 2018 r. PKN Orlen został oficjalnym partnerem zespołu Formuły 1 Williams Martini Racing, w którym kierowcą został Robert Kubica. Logotyp Orlenu znalazł się na bolidach oraz kombinezonach zawodników występujących w najbardziej prestiżowych i najpopularniejszych wyścigach świata.

W tym sezonie Robert Kubica będzie kierowcą rezerwowym i testowym zespołu Alfa Romeo Racing Orlen, którego podstawowymi kierowcami są Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazzi.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)