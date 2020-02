Rzecznik WHO ostrzega: Koronawirus "dosłownie puka do drzwi"

Źródło: PAP

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała we wtorek kraje, aby zwiększyły gotowość do walki z koronawirusem. Na konferencji prasowej w Genewie rzecznik WHO Christian Lindmeier ostrzegł, że koronawirus "dosłownie puka do drzwi".