Pepees ma list intencyjny z koreańskim koncernem Daesang dot. współpracy



Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees i koreański koncern Daesang Corporation podpisały list intencyjny, w którym zobowiązały się do kontynuowania w dobrej wierze negocjacji dotyczących współpracy w zakresie produkcji modyfikatów skrobi ziemniaczanej i innych pochodnych skrobi oraz do opracowania i uzgodnienia odpowiedniej dokumentacji, podał Pepees. Przedmiotem rozmów będzie również zakres niezbędnych badań i inwestycji.

Po podpisaniu listu intencyjnego strony przystąpią do jego implementacji, podano.

"W dniu 5 listopada 2019 r. spółka przesłała do Deasang projekt listu intencyjnego odnoszącego się do prowadzenia w dobrej wierze rozmów dotyczących współpracy w zakresie produkcji modyfikatów skrobi ziemniaczanej i innych pochodnych skrobi, w tym prowadzenia niezbędnych badań i dokonania stosownych inwestycji" - czytamy w komunikacie.

Nawiązanie współpracy z Daesang ma na celu realizację celów strategicznych spółki, poszerzenie rynków docelowych i oferty produktowej, w tym modyfikatów, co wpisuje się w przyjętą strategię Grupy Pepees na lata 2019-2024, podkreślono.

Deasang jest największym koreańskim producentem produktów spożywczych. Utworzony w 1956 r. od początku prowadził działania innowacyjne w biotechnologii, dzięki czemu zbudował zróżnicowany portfel produktów dedykowanych dla różnych producentów żywności i bezpośrednich konsumentów. Daesang działa w następujących segmentach: Podstawowe Produkty Spożywcze (General Food), Skrobia i Słodziki (Starch and Sweetener), Zdrowa Żywność (Healthy Food), Kawa i Produkty Bio (Coffee and Bio). Jest wiodącym producentem modyfikatorów skrobi, w tym skrobi kukurydzianej. Oprócz Korei Daesang posiada swoje fabryki w Indonezji i Wietnamie oraz przedstawicielstwa handlowe w Europie, Stanach Zjednoczonych, Chinach i na innych rynkach azjatyckich. Daesang jest spółką giełdową notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Seulu.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych.

