Umowę w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim podpisali dyrektor Regionu Północnego Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK Andrzej Osipow i prezes Voessing Polska Krystian Fryszkowski. Obecni byli wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz i prezes PKP PLK Ireneusz Merchel. Wartość umowy to 28,9 mln zł.

Dokumentacja obejmie modernizację 110 km linii na odcinku Złotniki Twarda Góra, a także 32 km linii nr 201 (Nowa Wieś - Bydgoszcz), 7 km linii nr 240 (Terespol Pomorskie - Świecie) i 18 km innych torów dochodzących do głównej trasy.

W planach jest przebudowa 11 stacji: Nowa Wieś Wielka, Brzoza Bydgoska, Trzciniec, Bydgoszcz Główna, Kotomierz, Pruszcz Pomorski, Parlin, Terespol Pomorski, Laskowice Pomorskie, Warlubie i Twarda Góra. Przebudowane perony będą miały wyższe i lepiej oświetlone perony. Zamontowane zostaną na nich wiaty i ławki. Do wszystkich peronów będzie wygodny dostęp dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Planowane jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę nowego systemu sterowania ruchem kolejowym. Postanie Lokalne Centrum Sterowania Bydgoszcz Główna, wyposażone w nowoczesne systemy i sprzęt komputerowy. Kluczowe będzie zastąpienie wszystkich przejazdów kolejowo-drogowych i przejeść dla pieszych bezkolizyjnymi skrzyżowaniami dwupoziomowymi.

Przygotowana zostanie koncepcja dobudowy dwóch dodatkowych torów na odcinku Jaksice - Nowa Wieś Wielka. Rozwiązanie pozwoli na rozdzielenie ruchu pasażerskiego i towarowego.

Wykonawca przygotuje także dwuwariantową koncepcję przebudowy stacji Nowa Wieś Wielka i Terespol Pomorski, uwzględniającą uzyskanie prędkości pociągów 160-200 km/h oraz prędkości 200 km/h. Wariant z prędkością 200 km/h zakłada elektryfikację i rewitalizację linii nr 240 na odcinku z Terespola Pomorskiego do Świecia, co umożliwi powrót pociągów pasażerskich do tego miasta.(PAP)

autor: Jerzy Rausz