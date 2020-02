W środę resort nauki przekazał PAP dane dotyczące m.in. polskich naukowców i studentów przebywających we Włoszech. W ramach programu Erasmus 175 uczelni współpracuje z Włochami. "Aktualnie w ramach programu Erasmus+ we Włoszech przebywa 603 polskich studentów oraz 15 pracowników akademickich" - czytamy w udostępnionej informacji. W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w ramach programu Erasmus+ do Polski planowany jest przyjazd 409 włoskich studentów oraz 53 pracowników akademickich. Resort otrzymał te dane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

We Włoszech przebywa siedmiu stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programów im. Iwanowskiej i im. Bekkera. "W przypadku jednej osoby ośrodek goszczący rekomenduje przełożenie wyjazdu" - poinformowało biuro prasowe MNiSW.

W ramach bilateralnej wymiany naukowców „Canaletto” realizowanych jest również 14 projektów zakładających mobilność naukowców z zespołów polsko-włoskich. Z kolei w ramach wymiany osobowej studentów i naukowców (na podstawie umowy dwustronnej) zakwalifikowano wyjazdy 7 osób z Polski – stypendystów rządu włoskiego. W obu przypadkach nie ma informacji o terminach konkretnych wyjazdów i przyjazdów.

MNiSW rekomenduje w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 sprawdzanie aktualnych informacji zamieszczanych na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl). Komunikaty są również na bieżąco zamieszczane na stronie polskich placówek dyplomatycznych we Włoszech oraz na stronie włoskiego Ministerstwa Zdrowia.(PAP)

autor: Szymon Zdziebłowski