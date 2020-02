Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Develii postanowiła ponownie oddelegować Michała Hulbója do pełnienia funkcji prezesa spółki na okres od 29 lutego do 29 maja 2020 r., podała spółka.



W listopadzie ub.r. ówczesny prezes spółki - Dariusz Niedośpiał złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym, w związku z czym rada nadzorcza oddelegowała swojego członka - Michała Hulbója do pełnienia obowiązków prezesa Dvelii do 28 lutego br.



Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.



