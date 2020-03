Rząd Włoch podjął decyzje o wsparciu przeżywającej poważne trudności finansowe linii pod koniec 2019 roku. Kredyt ma zapewnić płynność spółce, tak by łatwiej było sprzedać jej aktywa. Rząd włoski zatwierdził specjalny dekret w tej sprawie w grudniu, a w styczniu przyjął go tamtejszy parlament. Przewiduje on, że procedura umożliwiająca zbycia aktywów Alitalii musi zostać przeprowadzona do 31 maja 2020 r.

Komisja poinformowała w swoim poniedziałkowym komunikacie, że w sprawie tej trafiło do niej szereg skarg, w których padają zarzuty o to, że pożyczka jest niedozwoloną przez prawo UE pomocą publiczną.

Otwarcie przez KE dochodzenia jest standardowym krokiem, który daje Włochom i innym zainteresowanym stronom możliwość przedstawienia swoich racji. Alitalia to włoskie linie lotnicze należące do konsorcjum Compagnia Aerea Italiana - CAI (51 proc. udziałów) oraz Etihad Airways (49 proc. udziałów). Przewoźnik od kilku lat znajduje się w trudnej sytuacji finansowej.

W kwietniu 2017 roku personel Alitalii odrzucił plan cięcia kosztów, w wyniku czego udziałowcy zdecydowali się nie dostarczać liniom dodatkowych środków finansowych. W następstwie tego Alitalia została objęta tzw. nadzwyczajną administracją w ramach włoskiej ustawy o bankructwie. By zapewnić jej finansowanie, włoski rząd w maju 2017 roku udzielił pożyczki Alitalii w wysokości 600 mln euro, a w październiku 2017 roku pożyczono liniom dodatkowo 300 mln euro.

W styczniu 2018 roku Włochy notyfikowały KE całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 900 mln euro. Ich zdaniem była to forma pomocy na ratowanie spółki dozwolona w ramach unijnych zasad. Notyfikacja była następstwem wielu skarg dotyczących pożyczki, otrzymanych przez KE w 2017 roku. Dochodzenie w tej sprawie jest cały czas w toku.

Zgodnie z przepisami UE interwencje publiczne na rzecz przedsiębiorstw można uznać za wolne od pomocy państwa, jeżeli są one dokonywane na warunkach, na jakich mógłby one zostać przyznane przez prywatne banki, czy inwestorów.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)