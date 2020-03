Grupa Orlen w 2 tygodnie dostarczy na rynek 1 mln litrów płynu do dezynfekcji



Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Pierwsza partia 1 mln litrów płynu do dezynfekcji rąk produkowanego przez Orlen Oil w zakładzie produkcyjnym w Jedliczu trafi na rynek w ciągu dwóch tygodni, zapowiedział PKN Orlen.

Pierwsza partia produktu już wkrótce trafi na rynek. W ten sposób Grupa Orlen aktywnie angażuje się w działania Ministerstwa Zdrowia, związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, poinformowano.

"Spółka Orlen Oil z miejsca podjęła działania zmierzające do uruchomienia produkcji płynu do dezynfekcji rąk. Nasze laboratoria pracują nad tym od kilku dni. Wykorzystujemy możliwości techniczne firmy, aby włączyć się działania związane z ochroną przed koronawirusem. Chcemy jak najszybciej odpowiedzieć na oczekiwania Polaków i zwiększyć ich bezpieczeństwo" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

W najbliższych dniach rozpocznie się masowa produkcja płynu do dezynfekcji rąk przez Orlen Oil. W ciągu 2 tygodni na rynek trafi 1 mln litrów produktu. W pierwszej kolejności zostaną w niego zaopatrzone instytucje publiczne. Płyn dezynfekujący będzie też dostępny w sieci stacji paliw Orlen, czyli na ok. 1800 obiektach w całej Polsce, podano także.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)