Od wtorku ministerstwo zdrowia podaje dwa razy dziennie dane dotyczące sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju. Według danych na środę po południu 65 osób jest hospitalizowanych w związku z podejrzeniem koronawirusa, w tym jedna, u której potwierdzono zarażenie, 349 osób poddano kwarantannie domowej, a 4540 zostało objętych nadzorem sanepidu pod kątem obserwacji zarażenia koronawirusem.

W środę, o godz. 18 w ramach działań prewencyjnych w związku z zagrożeniem koronawirusem zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Zespół ma się spotykać codziennie i koordynować działania administracji państwowej.

W nocy z wtorku na środę potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Pacjent hospitalizowany jest w Zielonej Górze. Mężczyzna przyjechał do Polski z Niemiec, z Westfalii. Stan jego zdrowia jest dobry, a przebieg choroby łagodny. Podróżował on do Polski autobusem. (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec