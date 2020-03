Oponeo.pl miało wstępnie 40,05 mln zł przychodów w lutym, wzrost o 12% r: r



Warszawa, 06.03.2020 (ISBnews) - Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w lutym 2020 roku wyniosła 40,05 mln zł, co oznacza wzrost o 12% r/r, podała spółka.

"Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez spółkę w lutym 2020 roku wynosi 40 047 tys. zł, co oznacza wzrost o 12% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w lutym 2019 roku (35 816 tys. zł)" - czytamy w komunikacie.

Narastająco przychody za 2 miesiące br. wzrosły o 7% r/r do 86,7 mln zł, podano także.

"Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w lutym 2020 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki Oponeo.pl" - czytamy dalej.

Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. W 2018 r. jej skonsolidowane przychody wyniosły blisko 843 mln zł. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

