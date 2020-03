"Szef Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen spotkają się z prezydentem Turcji Erdoganem w poniedziałek o godzinie 18 w Brukseli w celu omówienia kwestii relacji między UE a Turcją, w tym migracji, bezpieczeństwa, stabilności w regionie i kryzysu w Syrii" - napisał na Twitterze w niedzielę rzecznik szefa Rady Europejskiej, Barend Leyts.

Ministrowie spraw zagranicznych państw unijnych skrytykowali w piątek na spotkaniu w Zagrzebiu decyzję władz Turcji o otwarciu dla migrantów granicy z Grecją, nie zważając na umowę migracyjną z UE z 2016 roku.

"UE ponownie wyraża poważne zaniepokojenie sytuacją na granicy grecko-tureckiej i zdecydowanie odrzuca wykorzystanie przez Turcję presji migracyjnej do celów politycznych" - napisali ministrowie w oświadczeniu. Zaznaczyli, że "sytuacja na granicy zewnętrznej UE jest nie do przyjęcia". W ich ocenie "nie należy zachęcać migrantów do próby nielegalnego przekraczania granicy lądowej ani morskiej".

Dziesiątki tysięcy migrantów i uchodźców usiłuje od tygodnia przedostać się do Grecji drogą lądową od wschodu, od strony Turcji oraz przez morze po ogłoszeniu przez Ankarę otwarcia dla migrantów dotychczas strzeżonych granic. Doszło do starć z grecką policją.

Po kilku miesiącach gróźb prezydent Erdogan powiedział, że Turcja nie będzie już dłużej strzegła bram Europy i nie będzie powstrzymywała migrantów, którzy na mocy umowy z UE pozostali na tureckim terytorium.

Turcja zobowiązała się w 2016 roku do zatrzymania nielegalnej migracji ze swojego terytorium do Unii Europejskiej w zamian za wsparcie ze strony Wspólnoty. W Turcji przebywa ok. 3,7 miliona syryjskich uchodźców i jest to największa populacja uchodźców na świecie.

