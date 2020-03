"Biorąc pod uwagę to, jak szybko rozwija się sytuacja, to powinno się szybko zmienić" - powiedział Spahn agencji dpa.

We wtorek podano, że ze względu na epidemię koronawirusa odwołane zostały lipskie targi książki, które miały się odbyć w dniach od 12 do 15 marca. Na inny termin przesunięto też m.in. targi przemysłowe w Hanowerze, o czym poinformowano w środę.

W Niemczech do niedzieli potwierdzono 795 przypadków zakażenia koronawirusem; nie odnotowano dotychczas zgonu z powodu Covid-19. W Europie więcej infekcji niż w RFN stwierdzono tylko we Włoszech - 5,8 tys. i we Francji - 949. (PAP)