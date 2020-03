Apator spodziewa się 'zdecydowanie wyższych' przychodów r: r w 2020 r.



Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Apator spodziewa się w 2020 r. "zdecydowanie wyższych" przychodów niż w 2019 r. i przyjmuje optymistyczne założenia co do poziomu marż, poinformował prezes Mirosław Klepacki.

"Zdecydowaliśmy, że nie będziemy publikować prognozy na ten rok, ale spodziewamy się wartości zdecydowanie większej niż w 2019 r." - powiedział Klepacki podczas konferencji prasowej.

Spółka spodziewa się też poprawy uzyskiwanych marż.

"W dalszym ciągu w segmencie gazu jest duży optymizm i jesteśmy pewni, że poprawimy się. W segmencie energii elektrycznej nawet zdecydowanie" - wskazał prezes.

Zaznaczył, że niewiadomą pozostają trendy cenowe. Jednak jego zdaniem spadek spowodowany był głównie wejściem chińskich podmiotów na rynki Europy Środkowo-Wschodniej.

"Co najważniejsze, potrafiliśmy obronić ten rynek. Czuwamy, odpowiedzieliśmy, nie sądzę by mieli odwagę nas ponownie zaatakować. Spodziewamy się, że jesteśmy w stanie generować 70-100 mln zysku netto" - podsumował.

W kontekście epidemii koronawirusa Klepacki wyjaśnił, że Apator część aparatury elektrycznej sprowadza z Chin.

"Zgodnie z informacjami od poddostawców powinniśmy z tego zachwiania wyjść do końca sierpnia, rezygnując między innymi z dwutygodniowej przerwy w produkcji" - zaznaczył.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)