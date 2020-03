Kliczko napisał na Facebooku, że przed końcem tygodnia ma być dostarczonych kolejnych 5 tys. testów. Trafią one do wyznaczonych szpitali, które mają zajmować się badaniem osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

Mer zapowiedział też, że przed końcem tygodnia do Kijowa powinien dotrzeć sprzęt do przeprowadzania ekspresowych testów na koronawirusa, który ma być wykorzystywany na stołecznych lotniskach.

Wcześniej we wtorek wiceminister ochrony zdrowia Wiktor Laszko zapowiedział, że na Ukrainę mają być dostarczone szybkie testy i systemy do wykrywania zakażenia Covid-19. Możliwe, że testy te można będzie kupić w aptekach - dodał. Cena jednego testu to ok. 360 hrn (ok. 55 zł) - poinformował.

Dotychczas na Ukrainie potwierdzono jeden przypadek zakażenia koronawirusem - w mieście Czerniowce na południowym zachodzie kraju. W obwodzie czerniowieckim wprowadzono kwarantannę w placówkach edukacyjnych i odwołano masowe imprezy. Obecnie pięć osób w tym regionie jest badanych pod kątem zakażenia Covid-19.

Dodatkowo tzw. ministerstwo ochrony zdrowia samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej poinformowało we wtorek, że do miejscowego szpitala trafiła kobieta z podejrzeniem koronawirusa, która przyleciała do Moskwy z Chin.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow przekazał agencji Interfax-Ukraina, że w środę Rada Ministrów ma podjąć decyzję w sprawie reagowania na sytuację związaną z szerzeniem się na świecie koronawirusa. We wtorek z inicjatywy ministra spraw zagranicznych Dmytra Kułeby powołano sztab operacyjny, mający koordynować prace resortu, odpowiednich organów władzy i organizacji międzynarodowych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa ukraińskim obywatelom.

MSZ w Kijowie zaleciło też obywatelom czasowe powstrzymanie się przed podróżowaniem do Włoch. Ukraińcy proszeni są też o to, by nie jechali do Izraela, jeśli nie będą w stanie zagwarantować sobie dwutygodniowej domowej kwarantanny po przylocie.

W związku z koronawirusem są też odwoływane loty. We wtorek linie lotnicze Ukraine International Airlines poinformowały o odwołaniu wielu rejsów do 16 krajów, m.in. do Włoch, Szwajcarii, Grecji, Izraela, Czech i Polski. Również linie SkyUp przekazały, że rozpatrują zmianę rozkładu wykonywanych przez nie lotów w związku z koronawirusem.

W ramach środków ostrożności na Ukrainie przeniesiono na późniejszy termin trzy duże wydarzenia ekonomiczne i branżowe: konferencję iForum, Dnipro Economic Forum i Annual Ukraine Investor Conference.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska (PAP)