Brytyjska Izba Gmin odrzuciła we wtorek poprawkę do projektu ustawy o infrastrukturze telekomunikacyjnej, która przewidywała ograniczenie udziału chińskiej firmy Huawei w brytyjskiej sieci 5G do końca 2022 r. Tym samym rząd Borisa Johnsona uniknął pierwszej porażki w parlamencie.