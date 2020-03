Ronson Development planuje sprzedać ok. 950 lokali w 2020 r.



Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Ronson Development planuje sprzedaż około 950 lokali w 2020 r., w porównaniu do 761 w ub. r., a także przekazanie klientom ok. 950 lokali wobec 658 rok wcześniej, podała spółka.

Łącznie we wszystkich projektach Ronson Development planuje przekazać klientom około 950 lokali w 2020 r. wobec 658 w 2019 r., poinformowano.

Podobną skalę Ronson Development chce osiągnąć pod względem nowo zawieranych umów sprzedaży.

"Nasze plany na 2020 rok zakładają sprzedaż ponad 950 lokali, czyli wyraźnie więcej niż w ostatnich latach. Będzie to możliwe między innymi dzięki temu, że w ubiegłym roku rozpoczęliśmy realizację ponad 1100 lokali, istotnie wzmacniając naszą ofertę. W tym roku dodatkowo chcemy wystartować z budową ponad 900 lokali. Będą to przede wszystkim kolejne etapy naszych dotychczasowych inwestycji, cieszących się dużą popularnością wśród klientów" zapowiedział wiceprezes, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski.

"Zakładamy, że motorami sprzedażowymi będą nasze dwa flagowe projekty w Warszawie: Miasto Moje na Białołęce oraz Ursus Centralny, gdzie z powodzeniem wdrażamy koncepcję 'miasta w mieście', łącząc ofertę mieszkań w atrakcyjnej cenie z szerokim wyborem punktów handlowo-usługowych i wspólnymi terenami rekreacyjnymi na terenie osiedla. W każdym z tych projektów planujemy znaleźć nabywców na ponad 200 lokali" - podsumował Gutowski.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali,a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)