Ronson oczekuje rozpoczęcia 2020 r. dobrą sprzedażą i przekazaniami w I kw.



Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Ronson Development spodziewa się, że bieżący rok rozpocznie od dobrego wyniku kwartalnego w sprzedaży (powyżej 200 mieszkań) i przekazaniach lokali, poinformował dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski.

"W 2019 r. sprzedaliśmy 761 mieszkań, czyli zabrakło trochę do celu ustalonego na 800, dlatego że II etap projektu w Ursusie się opóźnił, ale 'odbijemy' to sobie w I kw. br. Wygląda na to, że otworzymy rok mocnym kwartałem, chcemy utrzymać na pewno trend z IV kw. i sprzedać powyżej 200 jednostek w I kw." - powiedział Gutowski podczas konferencji prasowej.

W IV kw. 2019 r. Ronson sprzedał 256 mieszkań. Kwartalnie nie sprzedał tyle od przełomu 2016/2017 r.

Prezes Boaz Haim dodał, że widzi na I kw. br. bardzo wysoki potencjał przekazań - na koniec grudnia spółka miała 489 ukończonych i sprzedanych lokali.

Dziś rano spółka podała, że celuje w sprzedaż ponad 950 mieszkań w 2020 r., przekazanie ok. 950, rozpoczęcie projektów na ponad 900 i zakończenie budowy ponad 700 mieszkań.

"Na pewno nasz cel się nie zmienił i chcemy być w TOP 10 deweloperów w Polsce. Planujemy zakupy działek, są na etapie finalizowania negocjacji i jeśli zakończą się w najbliższych tygodniach, możemy przekroczyć 1000 [sprzedanych mieszkań w 2020 r.]" - podkreślił prezes.

Wcześniej Gutowski mówił, że spółka chce kupować grunty w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu.

"W Poznaniu zamierzamy wkrótce nabyć działkę o dużym potencjale, myślę, że w ciągu kilku tygodni będziemy w stanie się pochwalić tym zakupem" - dodał.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali,a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)