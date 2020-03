Włochy

We Włoszech szkoły i uniwersytety zamykano z powodu kryzysu epidemiologicznego stopniowo. Pod koniec lutego żłobki, przedszkola, szkoły wszystkich szczebli i uczelnie zamknięto w trzech regionach: Lombardia, Wenecja Euganejska i Emilia-Romania, gdzie wirus szerzy się najbardziej i gdzie otoczono kordonem sanitarnym 11 gmin. W kolejnych dniach zamknięto szkoły także w regionie Marche i Friuli- Wenecja Julijska.

5 marca szkoły i uniwersytety zamknięte zostały w całych Włoszech; jak wtedy zapowiedziano - do 15 marca. W poniedziałek 9 marca rząd Giuseppe Contego w kolejnym dekrecie zarządził dalsze zamknięcie szkół do 3 kwietnia.

Zamknięte też są wszystkie muzea i teatry.

Hiszpania

W Hiszpanii do szkoły nie chodzi ponad 2 mln dzieci. W środę zajęcia szkolne zostały odwołane m.in. na terenie aglomeracji Madrytu, a także w Vitorii, głównym mieście Kraju Basków. Oba te regiony mają największą liczbę zmarłych z powodu Covid-19, odpowiednio 21 i 6 zgonów. Rano w środę odwołano wszystkie zajęcia lekcyjne także w położonym na północy Hiszpanii regionie La Rioja, gdzie na koronawirusa zmarły już dwie osoby.

Portugalia

W Portugalii w środę zamknięto kilka placówek oświatowych, głównie w aglomeracji Lizbony oraz w Porto, gdzie stwierdzono przypadki zachorowań na Covid-19. Zarządzenie dotyczy na razie kilkanaście tysięcy uczniów. We wtorek wieczorem na terenie Portugalii odwołano zajęcia z dziećmi w klubach sportowych. Mają one zostać wznowione dopiero na początku kwietnia. Zarówno w Hiszpanii i Portugalii decyzje o zamknięciu kin, teatrów i muzeów są podejmowane lokalne.

Francja

We Francji z powodu rozprzestrzeniania się Covid-19 ponad 300 tys. z 12 mln uczniów nie chodzi do szkoły z powodu kwarantanny. Władze Korsyki zamknęły szkoły w stolicy wyspy, Ajaccio. Większość szkół zostało zamkniętych również w dwóch departamentach szczególnie dotkniętych Covid-19, Oise i Haut Rhin na północy kraju. W pozostałych regionach, w tym w Paryżu, szkoły zamykane są lokalnie. Francuski minister zdrowia Olivier Veran oraz minister edukacji Jean-Michel Blanquer zapewnili w środę rano, że szkoła nie stanowi zagrożenia dla dzieci i młodzieży mimo rozprzestrzeniania się koronawirusa we Francji. Dodali, że szkoły będą zamykane tylko w rejonach zagrożonych epidemią, a nie na całym terytorium kraju. Kina, muzea i teatry są zamknie w dwóch departamentach: Oise oraz Moribhan. Decyzje podejmują gminy.

Niemcy

W Niemczech decyzje o zamknięciu szkół podejmują władze lokalne. Jak pisze portal thelocal.de, Niemiecki Związek Nauczycieli szacuje, że zamkniętych jest około 100 szkół i przedszkoli. Zamknięte pozostają szkoły w regionach, w których wykryto najwięcej przypadków Covid-19, takich jak Heinsberg w Nadrenii Północnej-Westfalii i w niektórych miastach w Bawarii.

Wszystkie wydarzenia publiczne, w których bierze udział ponad 1000 uczestników powinny zostać odwołane - powiedział w niedzielę niemiecki minister zdrowia Jens Spahn. Jak dodał, organizatorzy imprez masowych dotychczas niechętnie odwoływali wydarzenia z powodu koronawirusa.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii nie podjęto na razie decyzji o zamknięciu szkół czy odwołaniu imprez masowych. Zamykane czasowo są jedynie te placówki, w których wykryto przypadki koronawirusa. Doradcy medyczni rządu uważają, że w obecnej fazie epidemii nie zmniejszyłoby to w znaczący sposób ryzyka, za to wskutek konieczności wzięcia wolnego przez część pracowników w celu zajęcia się dziećmi, zwiększyłaby się presja kadrowa, w tym w służbie zdrowia.

Ukraina

W Kijowie od czwartku do końca marca zamknięte będę przedszkola, szkoły i uczelnie - poinformował w środę mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Ograniczone będzie też organizowanie wydarzeń masowych. Oprócz przedszkoli, szkół podstawowych i wyższych, zajęcia mają być też odwołane w szkołach artystycznych i sportowych. Ograniczenia dotkną organizowania koncertów, konferencji, pokazów filmowych - wymienił Kliczko. Wyjaśnił, że w stolicy będą też zamknięte centra rozrywkowe i strefy rozrywki w galeriach handlowych.

Dotychczas na Ukrainie potwierdzono jeden przypadek zakażenia koronawirusem - w mieście Czerniowce na południowym zachodzie kraju. W obwodzie czerniowieckim zamknięto placówki edukacyjne i odwołano masowe imprezy.

Czechy

Z kolei w Czechach Rada Bezpieczeństwa Państwa zdecydowała o zamknięciu w środę do odwołania wszystkich szkół oraz uczelni. W zarządzeniu ministra zdrowia Adama Vojtiecha, który zgodnie z ustawami o ochronie zdrowia publicznego podpisuje rozporządzenia dotyczące ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa, sformułowano to, jako zakaz osobistego przychodzenia uczniów i studentów do szkół. To sformułowanie pozwala szkołom i uczelniom zorganizować naukę poprzez internet. Od wtorku od godz. 18 obowiązuje także zarządzenie o zakazie organizowania imprez kulturalnych, sportowych, religijnych i rozrywkowych, jeżeli gromadzą ponad 100 osób.

Słowacja

Na Słowacji na szczeblu centralnym nie nakazano zamknięcia szkół, ale w wielu miastach lub regionach instytucje edukacyjne zostały zamknięte. Premier Peter Pellegrini mówił, że zamknięcie szkół "nie powinno oznaczać, że rodzice będą posyłać dzieci do centrów handlowych". Celem podjętych decyzji, jest zdaniem premiera ograniczenie w kontaktach miedzy ludźmi i co za tym idzie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Węgry

Na Węgrzech Ministerstwo ds. Innowacji i Technologii wezwało uniwersytety i szkoły, by nie organizowały wycieczek do Włoch ani wizyt studyjnych w tym kraju. Wprowadzono zakaz wizyt we wszystkich szpitalach i domach opieki dla osób starszych. Węgierski Bank Narodowy (MNB) codziennie wycofuje z obrotu i po 2 tygodniach przechowywania w zamkniętych kontenerach czyści banknoty o wartości kilku miliardów forintów. Odwołano też centralne uroczystości, a także obchody w większości miast komitackich (wojewódzkich) w święto narodowe 15 marca. Rząd zaapelował do osób powracających z zagrożonych terenów, by przez 14 dni pozostały w domu.

Belgia

W Belgii, we wtorek premier Belgii Sophie Wilmes ogłosiła program działań rządu na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wszystkie szkoły w krajach mają pozostać otwarte, ale anulowano wycieczki szkolne. Rzad federalny zwrócił się też do władz regionalnych z sugestią ogłoszenia zakazu imprez publicznych w pomieszczeniach zamkniętych, w których uczestniczy więcej niż 1 tys. osób.

