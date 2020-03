„Zwróciłem się z prośbą do organizacji kartowych o przyspieszenie prac nad wdrożeniem możliwości płatności bezdotykowych do 100 zł bez PIN. Cyfryzacja to wygoda, ale teraz również kwestia naszego bezpieczeństwa. Pamiętajmy o tym” – napisał na Twitterze MF minister.

W środę, z powodu koronawirusa Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła się z prośbą do NBP o zastosowanie wyższych limitów dla transakcji kartami zbliżeniowymi.

"Przewodniczący #KNF @JacJastrzebski zwrócił się do @nbppl z prośbą o wsparcie działań @uknf mających na celu wspomaganie profilaktyki rozprzestrzeniania się #koronawirus poprzez umożliwienie stosowania podwyższonych limitów dla transakcji bezstykowych niewymagających użycia PIN" - poinformowała KNF na Twitterze.

Narodowy Bank Polski proszony przez PAP o odniesienie się do sprawy, przypomniał, że decyzje o podwyższeniu do 100 zł limitu transakcji zbliżeniowych, dokonywanych kartami płatniczymi, przy przeprowadzaniu których nie ma konieczności podawania numeru PIN, zostały wydane przez prezesa NBP już w 2018 r., w odniesieniu do kart Mastercard Europe oraz VISA.

"Według informacji posiadanych przez NBP organizacje kartowe poinformowały już podmioty rynkowe o terminach, od których ww. zmiany będą mogły być wprowadzane przez wydawców kart płatniczych i agentów rozliczeniowych obsługujących terminale płatnicze. W chwili obecnej wydawcy kart płatniczych i agenci rozliczeniowi dostosowują swoje systemy i działalność do powyższych zmian. Decyzje dotyczące ewentualnego przyspieszenia terminu wprowadzenia ww. zmiany leżą więc obecnie nie po stronie NBP, ale głównie po stronie wydawców kart płatniczych i agentów rozliczeniowych, które, zgodnie z ustawą o usługach płatniczych, są nadzorowane przez KNF" - napisano w stanowisku NBP.

Na początku tygodnia Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny (GIS) zaleciły, by w obiektach handlowych zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra). Placówki handlowe powinny promować płatności bezgotówkowe oraz umieszczać dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i regularnie je napełniać.

W Polsce transakcji bezgotówkowych do 50 zł nie trzeba potwierdzać kodem PIN, powyżej tej sumy, transakcje trzeba autoryzować wpisując PIN.

14 września 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące tzw. silnego uwierzytelnienia klienta, które mają zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z usług płatniczych oferowanych elektronicznie i tym samym ograniczyć możliwości wystąpienia oszustw związanych z tymi usługami. Wprowadziły one limit w płatnościach zbliżeniowych kartą bez podawania PIN: powinniśmy zostać poproszeni o wprowadzenie PIN albo po pięciu transakcjach, albo gdy ich łączna wartość przekroczy określoną przez wydawcę karty sumę. Licznik zeruje się też po każdej transakcji z użyciem PIN, np. gdy płacimy kartą dużą kwotę.

