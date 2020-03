Do podjęcia takiej decyzji nakłaniali Trumpa zarówno Republikanie jak i Demokraci. Prezydent USA poprosił szpitale o wdrożenie planów awaryjnych.

Ogłoszenie stanu nadzwyczajnego oznacza, że na zwalczanie pandemii koronawirusa przekazana zostanie kwota około 40 mld dolarów - twierdzi dziennik "New York Times".

Wprowadzenie stanu wyjątkowego związanego z chorobą zakaźną pozwala, zgodnie z ustawą z 1988 roku, na wsparcie stanów i władz regionalnych oraz wysłanie do szczególnie dotkniętych epidemią miejsc specjalnych zespołów - pisze Reuters.

Trump zapowiada pół miliona testów na koronawirusa

Ogłaszając w piątek w Białym Domu stan nadzwyczajny z powodu koronowirusa prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że pół miliona testów na Covid-19 będzie dostępnych w ciągu tygodnia. Dodał, że powinny się im poddać jedynie osoby, które wykazują symptomy choroby.

Trump ogłosił stan nadzwyczajny na terenie całego kraju, by - jak powiedział - "uwolnić całą moc rządu federalnego". Zgodnie z jego zapowiedzią pozwoli to na przekazanie 50 mld dolarów środków federalnych na zwalczanie pandemii.

"Nie chcemy, by każdy przechodził test, to całkowicie niepotrzebne" - stwierdził Trump. Zapowiedział też wprowadzenie regulacji, które mają ułatwić służbom medycznym walkę z pandemią, w tym m.in. zwiększenie liczby łóżek szpitalnych. Prezydent wezwał stany do utworzenia specjalnych ośrodków kryzysowych. Wiceprezydent USA Mike Pence poinformował, że koronawirus został już zdiagnozowany w 46 amerykańskich stanach.

