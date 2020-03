W przekazanym w sobotę PAP przez Kurię Diecezjalną Płocką komunikacie, ordynariusz diecezji płockiej w swym zarządzeniu zwrócił się także do księży, aby za pomocą mediów społecznościowych organizowali transmisje mszy świętych i nabożeństw, w tym Drogi Krzyżowej, ze swoich kościołów parafialnych. „Wykorzystajmy te środki do kontaktu z naszymi wiernymi w czasie, gdy nie mogą przychodzić do naszych świątyń” – podkreślił bp Libera.

Poprosił jednocześnie księży proboszczów, „by w miarę możliwości otwierali kościoły dla indywidualnej modlitwy wiernych w ciągu dnia”. Zaznaczył przy tym, że do odwołania na terenie diecezji płockiej zostają zawieszone wszystkie rekolekcje - zarówno parafialne, jak i szkolne. „Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce od dnia 13 marca 2020 r. każe podjąć nowe działania, także w dziedzinie życia religijnego Kościoła w Polsce” – oświadczył bp Libera.

Przypomniał o możliwości skorzystania z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych mszach świętych, której udzielił do 29 marca. „Korzystajmy chętnie z tego prawa Kościoła. Proszę osoby starsze, chore, zainfekowane, a także dzieci, młodzież oraz wszystkich, którzy się boją zarażenia, aby pozostali w domach, jednocząc się w modlitwie za pomocą mediów” – zaapelował biskup płocki.

Zwrócił się też z apelem do wszystkich o bezwzględne stosowanie się do zarządzeń władz, służb medycznych i sanitarnych. „W duchu odpowiedzialności i miłości bliźniego traktujmy poważnie obecną sytuację” – podkreślił bp Libera. Zobowiązał jednocześnie kapłanów do informowania wiernych na bieżąco o nowych zarządzeniach władz.

„Proszę szczególnie dzieci, młodzież, osoby starsze, chore, zainfekowane, aby bez potrzeby nie opuszczały domów. Wykorzystajmy ten czas na modlitwę, naukę i pracę w domu. Zwracam się do dorosłych o okazywanie miłosierdzia ludziom chorym, starszym, zainteresowanie nimi i pomoc w zrobieniu zakupów, zaopatrzeniu w lekarstwa i inne potrzebne do życia środki. Bądźmy dobrymi Samarytanami, którzy nie przechodzą obojętnie obok cudzej biedy, pamiętając zawsze o roztropnym, minimalnym kontakcie z tymi osobami, by nie doprowadzić do zakażenia ich wirusem” – wskazał w zarządzeniu biskup płocki.

Poprosił kapłanów, „aby z zachowaniem roztropności byli gotowi do sprawowania sakramentu pokuty i namaszczenia chorych”. Wspomniał o obowiązku zabezpieczenia konfesjonałów foliami lub szybami ochronnymi. „Sprawowanie sakramentu chrztu świętego, jeśli nie grozi niebezpieczeństwo śmierci, spróbujmy przełożyć na najbliższy czas” – zasugerował bp Libera. Dodał, że należy zadbać o to, aby pogrzeby były sprawowane bez większego udziału wiernych. „Łącząc się w bólu z wiernymi, zachęcajmy ich, aby do ustania pandemii, w pogrzebach brała udział jedynie najbliższa rodzina, nie więcej niż 50 osób” – zaznaczył.

Biskup płocki zaapelował też o unikanie w tym trudnym czasie „zabobonnego i magicznego podejścia do wiary, typowego dla religii pierwotnych”. „Katolicy zawsze wyróżniali się właściwym pojmowaniem relacji wiary i rozumu” – podkreślił. Dodał, iż „dni, w których koronawirus wystawia na próbę wiarę i wytrwałość wielu osób, dają nam okazję do coraz pełniejszego rozumienia, jak bardzo ważne jest odkrywanie Chrystusa nie tylko w sakramentach świętych, ale także w służbie drugiemu człowiekowi”.

„Zdajmy ten egzamin z solidarności społecznej, budowania więzi i patriotyzmu. Ufajmy, że gdy przyszło nam zmierzyć się z tajemnicą zła moralnego i fizycznego, pozwoli nam to jeszcze bardziej zawierzyć nas i nasze rodziny Bożemu Miłosierdziu, przez wstawiennictwo Maryi, przyzywanej jako Uzdrowienie chorych” – zaapelował bp Libera. (PAP)