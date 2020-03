Źródło: PAP

W niedzielę kolejnych sześć samolotów PLL LOT poleci po Polaków chcących wrócić do kraju - poinformował PAP rzecznik LOT Michał Czernicki. Dodał, że będą to dwa rejsy do USA i po jednym do Kanady, na Sri Lankę, Wielkiej Brytanii i Portugalii.