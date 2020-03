"Na naszej stronie znajdziecie propozycje dla uczniów ze wszystkich klas szkoły podstawowej, ale i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Zgodne z podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystanie w trakcie zdalnego nauczania" - zaznaczył resort w niedzielnym komunikacie.

"Chcemy ułatwiać i podpowiadać. Aby znalezienie interesujących materiałów na naszej stronie było prostsze ułożyliśmy je w formie swoistego planu lekcji dla wszystkich klas, niezależnie od etapu edukacji" – mówi cytowany w informacji minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski, również cytowany przez MC zwraca uwagę, że na stronie epodreczniki.pl znajdują się materiały do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół, które zostały uwzględnione w przykładowych planach lekcji. "Chcemy, aby w czasie zawieszonych zajęć uczniowie mieli możliwość utrwalenia wiedzy i powtórzenia dotychczasowych lekcji. Dla nauczycieli może to być okazja do zdobywania nowych kompetencji" – podkreślił.

Resort wyjaśnił, że propozycje tematów i dopasowanych do nich materiałów online starał się dobrać zgodnie z obecnym etapem roku szkolnego; pomagali w tym eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej i NASK.

Na stronie znalazły się też propozycje tematów lekcji dla wszystkich klas i wszystkich przedmiotów. Poza językiem angielskim, można tam znaleźć propozycje na lekcje niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego, a także z takich przedmiotów jak np. podstawy przedsiębiorczości czy edukacja dla bezpieczeństwa.

Nauczyciele dzieci z klas 1-3 na portalu znajdą m.in. materiały, dzięki którym wspólnie ze swoimi uczniami powitają wiosnę. Szóstoklasiści na muzyce będą mieli szansę poznać różne współczesne style muzyczne. Nauczyciele ósmoklasistów będą za to mogli z nimi powtórzyć czas Past Simple i popracować nad wzbogaceniem słownictwa - podał resort.

Wszystkie udostępnione na stronie materiały dydaktyczne są bezpłatne.

"Materiały, które już dziś mogą znaleźć nauczyciele to propozycja zajęć na najbliższe dni. Warto jednak regularnie zaglądać na www.gov.pl/zdalnelekcje. Będziemy tam dodawać kolejne tematy i kolejne zasoby" – mówi Zagórski.

W ostatnich dniach zapadły decyzje o odwołaniu imprez masowych oraz zawieszeniu zajęć na uczelniach, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 25 marca. Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Transport cargo działa; towary mają wyjeżdżać i wjeżdżać bez zakłóceń. Od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju; będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie.

Ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę wieczorem o czterech nowych przypadkach zakażenie koronawirusem. Potwierdzono go dotychczas u 123 osób, trzy z nich zmarły. (PAP)