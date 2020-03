mBank umożliwia odłożenie spłaty kredytów na pół roku online



Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - mBank od dziś od godziny 16:00 umożliwia każdemu klientowi indywidualnemu oraz małym i średnim firmom odłożenie spłaty raty kapitałowej kredytu do pół roku. Dotyczy to wszystkich kredytów spłacanych w ratach, m. in. gotówkowych, hipotecznych czy firmowych, podał bank.

"Klienci bankowości detalicznej, którzy zamierzają skorzystać z odroczenia spłaty powinni zalogować się do serwisu transakcyjnego mBanku. Następnie wejść w zakładkę 'moje finanse', kliknąć w 'kredyty' i wybrać kredyt, którego spłatę chcą odroczyć. Należy wybrać opcję 'złóż wniosek', zaznaczyć 'odroczenie spłaty kapitału' i wpisać liczbę miesięcy (maksymalnie). Po kliknięciu 'wyślij wniosek' spłata kapitału kredytu zostaje automatycznie zawieszona. Cały proces jest przeprowadzany on-line, bez wychodzenia z domu" - czytamy w komunikacie.

Klienci z segmentu MSP obsługiwani przez bankowość korporacyjną będą mogli w najbliższych dniach złożyć wniosek przez serwis mBank CompanyNet, podano także.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 158,72 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)