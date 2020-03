Monnari liczy się ze słabszymi wynikami z I kw. jak i cały 2020 r.



Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Monnari Trade szacuje, że sytuacja związana z koronawirusem przełoży się na obroty i wyniki za I kw. 2020 r. oraz może przełożyć się na wyniki całego 2020 r., podała spółka.

"Spółka w ubiegłym tygodniu odnotowała znaczące spadki odwiedzalności salonów oraz tożsamy spadek przychodów. Od 14 marca br. zgodnie z wprowadzonymi przepisami zaprzestał sprzedaży w salonach położonych w centrach handlowych, stanowiących znaczącą część sieci detalicznej. Sytuacja związana z koronawirusem przełoży się w związku z tym na obroty i wyniki za I kwartał br. oraz może przełożyć się na wyniki całego 2020 r. Jednakże skala tego wpływu nie jest w tej chwili możliwa do oszacowania i zależy, między innymi, od okresu przez jaki możliwość handlu w centrach handlowych pozostanie ograniczona" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała także że prowadzi sprzedaż towarów poprzez sklep internetowy, a obroty poprzez ten kanał w 2019 r. oraz przez pierwsze dwa miesiące b.r. stanowiły ok. 10 % całości przychodów.

"Jednocześnie spółka informuje, że dysponuje pełną kolekcją wiosenno-letnią" - podsumowano w materiale.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.

(ISBnews)