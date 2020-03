Zamknięte zostały drogi dojazdowe do miast Uniczov, Czervenka i Litovel w kraju ołomunieckim na wschodzie Czech. Odcięte od świata gminy mają łącznie ok. 24 tys. mieszkańców. W niedzielę zanotowano tam 25 przypadków zakażenia Covid-19. Według epidemiologów zakażeni mieli kontakt z ok. 1 tys. osób.

Zakazem opuszczania miejsca pobytu objęto także 90-osobową gminę Kynice w pobliżu Havliczkuv Brodu na Wysoczynie. W poniedziałek rano zanotowano tam cztery zakażenia koronawirusem.

Zgodnie z obowiązującą w Czechach regulacją oprócz żywności i lekarstw w kraju można obecnie kupować paszę dla zwierząt i środki opieki weterynaryjnej. Jak poinformowała agencja CTK, na terenach wiejskich nie przyjmują lekarze rodzinni, szkoły i sklepy spożywcze są zamknięte. Dla mieszkańców organizowane są dostawy żywności.

>>> Czytaj też: Wiosna nie wyeliminuje pandemii. Wpływ pogody na wirusa nie został potwierdzony