Jak poinformował Kraków Airport w poniedziałek, ograniczenie możliwości korzystania z terminala jest podyktowane zamknięciem granic oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju w związku z pandemią koronawirusa.

Od północy dostęp do terminalu możliwy będzie wyłącznie dla pracowników portu lotniczego oraz pasażerów specjalnych rejsów o statusie "rescue". Podróżni ci będą mogli udać się do terminalu po okazaniu służbom lotniska dokumentu uprawniającego do podróży - karty pokładowej lub potwierdzenia rezerwacji.

Dostępne będą dwa wejścia - z poziomu "0", czyli główne wejście pod kładką oraz z poziomu "+1" bezpośrednio z kładki łączącej terminal z przystankiem kolejowym oraz parkingiem wielopoziomowym. Wprowadzone ograniczenie obowiązuje do odwołania.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W ubiegłym roku przyjął ponad 8,4 mln pasażerów. W obowiązującym zimowym rozkładzie lotów znajduje się ponad 130 regularnych połączeń oferowanych przez 24 przewoźników. (PAP)

Autor: Rafał Grzyb