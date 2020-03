Źródło: ISBnews

Wtorek przynosi mocną wyprzedaż złotego i kontynuację jego przeceny z ostatnich dni. O godzinie 09:30 kurs EUR/PLN rósł o 4,3 gr do 4,4860 zł, CHF/PLN o 4 gr do 4,2395 zł, a USD/PLN poszybował w górę aż o 5,2 gr do 4,0310 zł.