Litwa: Premier Skvernelis: z Polską zostanie otwarte jeszcze jedno przejście graniczne

Źródło: PAP

Litwa i Polska porozumiały się w sprawie otwarcia jeszcze jednego przejścia granicznego – poinformował we wtorek premier Saulius Skvernelis. Do Polski udaje się delegacja litewskiego rządu, by negocjować możliwości przekraczania granicy.