KE przygotowuje projekt ułatwień kredytowych dla przedsiębiorstw



Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska przesłała państwom członkowskim do konsultacji projekt, dotyczący rozwiązań pomocowych państw dla gospodarek narodowych, których celem ma być zaradzenie negatywnym konsekwencjom COViD-19 na gospodarkę UE, poinformowała Komisja.

"Zarządzanie skutkami gospodarczymi wybuchu COVID-19 wymaga zdecydowanych działań. Musimy działać szybko. Musimy działać w sposób skoordynowany. Unijne zasady pomocy państwa stanowią zestaw narzędzi dla państw członkowskich do szybkiego i skutecznego działania" - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

Celem proponowanych działań jest - z jednej strony - utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw, a z drugiej - zachowanie jedności, potrzebnej Europie w tym momencie.

Komisja chce umożliwić państwom członkowskim wykorzystanie elastycznych rozwiązań, znajdujących się w przepisach dotyczących pomocy publicznej.

Komisja podkreśla, że chce wprowadzić nowe rozwiązania legislacyjne w tym zakresie w ciągu kilku najbliższych dni. Przypomina, że w czasach kryzysu finansowego prace nad przyjęciem nowych rozwiązań trwały trzy tygodnie.

"Jesteśmy dziś w stanie działać jeszcze szybciej niż w reakcji na kryzys finansowy sprzed dekady, ponieważ bazujemy na doświadczeniach zdobytych w ramach z 2009 roku" - zaznaczyła Komisja.



Nowe tymczasowe rozwiązania mają umożliwić: ustanowienie programów bezpośrednich dotacji (lub ulg podatkowych) do 500 tys. euro na rzecz firmy, udzielanie gwarancji państwowych lub tworzyć systemy gwarancji na pożyczki bankowe, umożliwienie udzielania pożyczek publicznych i prywatnych z dopłatami do odsetek, a także przygotowanie specjalnej oferty banków dla klientów końcowych, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw.

Nowe ramy prawne mają uzupełnić dotychczasowe instrumenty m.in. o możliwość dopłat do wynagrodzeń, zawieszenia płatności podatków dla przedsiębiorstw, czy też zapewnienia przedsiębiorstwom odszkodowania za szkody z powodu wybuchu COVID-19.

"Rekompensata może być szczególnie przydatna do wspierania sektorów, które zostały szczególnie dotknięte" - zaznaczono w komunikacie.



Komisja podaje, że jest gotowa do działań, mających zapobiec trwałym szkodom w różnych sektorach. Jako przykład podała lotnictwo.

"Komisja jest gotowa do natychmiastowej współpracy z państwami członkowskimi w celu znalezienia wykonalnych rozwiązań, które pozwolą zachować tę ważną część naszej gospodarki, wykorzystując pełną elastyczność zgodnie z zasadami pomocy państwa. Na przykład rekompensata może zostać przyznana liniom lotniczym na podstawie art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE za szkody poniesione w związku z wybuchem COVID-19, nawet jeśli otrzymały one pomoc na ratowanie w ciągu ostatnich dziesięciu lat" czytamy dalej.



Komisja poinformowała, że prowadzi działania na rzecz określenia potencjalnego wpływu epidemii COViD na przedsiębiorstwa.

(ISBnews)