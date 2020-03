Źródło: PAP

Zostawiać buty i okrycia wierzchnie przed domem, by uniknąć ryzyka wniesienia koronawirusa - taką radę dał Włochom we wtorek członek Rady Wykonawczej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i doradca Ministerstwa Zdrowia w Rzymie Walter Ricciardi.