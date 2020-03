"Poprosiłem żołnierzy o przyłączenie się do akcji honorowego krwiodawstwa. Zbiórka jest dobrowolna, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa" - podkreślił we wpisie na Twitterze szef MON.

Do wsparcia walki z koronawirusem gotowych jest 2500 żołnierzy. We wtorek do działań wspierających państwo wyruszyło ich 2391 i 490 jednostek sprzętu - poinformował we wtorek rano szef MON. Zapewnił też, że działania wojska są skoordynowane, a wojsko jest wszędzie tam, gdzie jest potrzebne.(PAP)

autor: Monika Zdziera