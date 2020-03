Ukraina: Skasowano ulgi dla seniorów, by nie korzystali z transportu publicznego

Źródło: PAP

Władze w Czerniowcach na południowym zachodzie Ukrainy, gdzie odnotowano pierwszy przypadek Covid-19 w tym kraju, podjęły we wtorek decyzję o tymczasowym skasowaniu darmowych przejazdów komunikacją dla seniorów, by zniechęcić ich do korzystania z transportu publicznego.