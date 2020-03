Premier przedstawił wcześniej w środę założenia pakietu antykryzysowego przeznaczonego dla przedsiębiorców i pracowników; jego szacunkowa wartość to ok. 212 mld zł. Pakiet podzielony jest na pięć filarów dotyczących: obrony przed utratą miejsc pracy, wsparcia dla służby zdrowia, bezpieczeństwa systemu finansowego, wsparcia dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne. Pakiet ma być odpowiedzią na kryzys w związku z epidemią koronawirusa.

Szef rządu na późniejszej konferencji prasowej po roboczym spotkaniu rządu ocenił, że epidemia koronawirusa nie będzie tylko epidemią, która dotknie nasze zdrowie, ale wpłynie również na zdrowie gospodarki, na to, jak gospodarka funkcjonuje. "W związku z tym prezentujemy dzisiaj odważny, ale i rozważny plan, który ma zapobiec przede wszystkim utracie miejsc pracy, bankructwom tam, gdzie jest to możliwe, zamykaniu zakładów, zmniejszaniu obrotów firm, zmniejszaniu przychodów poszczególnych przedsiębiorców" - podkreślił premier.

Morawiecki oświadczył, że "państwo polskie wraz z polskim budżetem i instytucjami, które odpowiadają za finanse dopomoże polskim przedsiębiorcom w walce z gospodarczymi turbulencjami".

"Prezentujemy dzisiaj plan, plan na najbliższych kilka miesięcy, dwa, trzy, cztery krytyczne miesiące w czasie których - mamy nadzieję - epidemia zacznie ustępować, zacznie zmniejszać swój zasięg, będziemy mogli wracać do normalności" - zaznaczył premier. Jak dodał, jest to być może najpoważniejsza próba, z jaką mierzy się Polska w XXI wieku.

Premier: W trudnym czasie dla przedsiębiorstw proponujemy konstruktywny pakiet antykryzysowy

W tym trudnym czasie dla przedsiębiorstw proponujemy bardzo konstruktywny pakiet antykryzysowy po to, żeby zapewnić utrzymanie miejsc pracy oraz, żeby przedsiębiorstwa mogły przejść przez ten trudny okres - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił w środę na konferencji prasowej, że rząd za pomocą pakietu antykryzysowego chce zadbać o miejsca pracy. "Chcemy zadbać o tych, których w pierwszej kolejności kryzys dotknie najbardziej. Praca, praca i jeszcze raz praca. Dbajmy o ludzi, dbajmy o pracowników, bo zbliżający się okres, to będzie okres próby. Okres bardzo trudny, więc chcemy pomóc przedsiębiorcom w utrzymaniu miejsc pracy poprzez bezpośrednie wsparcie z budżetu dla zapewnienia części finansowania wynagrodzeń pracowników" - podkreślił Morawiecki.

Szef rządu zwrócił uwagę, że firmy mierzą się z problemami finansowymi. "Ja sobie z tego w pełni zdaję sprawę. I w tym trudnym czasie dla przedsiębiorstw proponujemy bardzo konstruktywny pakiet, bardzo kompleksowy pakiet, po to, żeby z jednej strony zapewnić utrzymanie miejsc pracy, a z drugiej strony, żeby firmy, przedsiębiorstwa mogły przejść przez ten trudny okres" - mówił premier.

Dlatego - dodał - "zdecydowaliśmy się na dopłaty do każdego miejsca pracy, które będzie zagrożone według pewnych określonych kryteriów w wysokości do 40 procent średniego krajowego wynagrodzenia" - podkreślił premier.

Premier: Proponujemy odroczenie płatności ZUS, a później przełożenie tego na zapłatę ratalną

Chcemy zaproponować odroczenie płatności ZUS do czerwca, a później - jeśli ktoś będzie wnioskował o to odroczenie zapłaty - przełożenie tego na zapłatę ratalną - podkreślił w środę premier Mateusz Morawiecki.

Premier przedstawił wcześniej w środę założenia pakietu antykryzysowego przeznaczonego dla przedsiębiorców i pracowników; jego szacunkowa wartość to ok. 212 mld zł. Pakiet podzielony jest na pięć filarów dotyczących: obrony przed utratą miejsc pracy, wsparcia dla służby zdrowia, bezpieczeństwa systemu finansowego, wsparcia dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne. Pakiet ma być odpowiedzią na kryzys w związku z epidemią koronawirusa.

Podczas konferencji po roboczym spotkaniu rządu wskazał na Polski Fundusz Rozwoju. Jak podkreślił, do tej pory dokonał on "wiele repolonizacji". "Dzisiaj będzie bardzo ważny dla podtrzymania płynności, dla podtrzymania kredytowania, finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, dla montażu specjalnych linii finansowo-delewarowych, różnego rodzaju przedsięwzięć, które dzisiaj mogą napotykać najrozmaitsze problemy finansowe" - zaznaczył Morawiecki.

"W ramach tego filara chcemy zaproponować odroczenie płatności ZUS (...) do czerwca, a później - jeśli ktoś będzie wnioskował o to odroczenie zapłaty - przełożenie tego na zapłatę ratalną" - powiedział premier. Dodał, że nie będzie w tym przypadku stosowana opłata prolongacyjna.

"To kolejne ponad 100 mln zł, może nawet setki mln zł zaoszczędzone i też znajdują się w ramach tego pakietu" - podkreślił.

Premier: Tworzymy fundusz inwestycji publicznych w wysokości 30 mld zł

Tworzymy fundusz inwestycji publicznych w wysokości 30 mld zł; będziemy wzmacniać wydatki m.in. na drogi samorządowe, cyfryzację, modernizację szkół oraz politykę klimatyczną - mówił w środę premier Mateusz Morawiecki.

Premier mówił na konferencji prasowej, że piąty filar pakietu antykryzysowego związany jest z inwestycjami. "W czasach kryzysowych - jakie się zbliżają, a na dobrą sprawę nadeszły już tylko nie widzimy tego jeszcze we wskaźnikach, ale czujemy to wokół nas - przedsiębiorcy inwestują mniej, a czasami powstrzymują się od inwestycji zupełnie (...). W takich czasach naturalne jest wejście z impulsem keynesowskim ze strony państwa, impulsem inwestycyjnym, inwestycji publicznych" - mówił Mateusz Morawiecki.

"My taki fundusz inwestycji publicznych tworzymy. To będzie fundusz do wysokości 30 mld zł. Dodatkowe pieniądze, oprócz tych, które do tej pory były zaplanowane i były wykorzystane na drogi samorządowe, mosty, infrastrukturę cyfrową, unowocześnienie infrastruktury szkolnej, na politykę klimatyczną, na czyste powietrze i wszelkie inne cele, które będą niezbędne po to, żeby pomóc też polskim małym i średnim przedsiębiorcom" - mówił premier.

Premier: Jeśli przedłużymy przerwę w szkołach, wydłużymy okres pobierania zasiłku opiekuńczego

Jeśli zdecydujemy się na przedłużenie przerwy w szkołach, wydłużymy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do ósmego roku życia - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Jak poinformował, decyzja zapadnie najpóźniej na początku przyszłego tygodnia.

Podczas konferencji prasowej po roboczym spotkaniu rządu premier wymieniał filary pakietu antykryzysowego dla gospodarki w związku z epidemią koronawirusa.

Jednym z filarów będzie wsparcie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, samozatrudnionych i osób pracujących na umowach o dzieło i zlecenie w wysokości przynajmniej 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wsparcie będzie jednorazowe. "To często są malutkie zakłady pracy, jednoosobowe firmy (...). To tutaj chcemy przede wszystkim zadziałać, żeby pomóc przejść przez ten okres ludziom, gdzie spodziewamy się, że uderzenie będzie najbardziej dramatyczne" - oświadczył premier Morawiecki.

Kolejnym z obszarów tzw. tarczy antykryzysowej będzie - jak mówił premier - kontynuacja zasiłku opiekuńczego, jeśli rząd zdecyduje się na przedłużenie przerwy w szkołach, żłobkach i przedszkolach. "Poinformujemy o tym najpóźniej na początku przyszłego tygodnia lub w weekend. Ta decyzja jeszcze nie zapadła. Zbieramy dane dotyczące nowych zachorowań. Jeśli przedłużenie nastąpi, to poza już obowiązującą specustawą będziemy gotowi, by podstawić finansowanie na zrekompensowanie zasiłków opiekuńczych dla osób, którzy muszą pozostać w domu" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Wcześniej premier mówił, że zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat ośmiu będzie przedłużony o kolejne dwa tygodnie. Zapowiedział też rozwiązania dla osób niepełnosprawnych.

Premier: Firmom oferującym prąd i gaz zaproponujemy rozwiązania, jak przy odraczaniu kredytów

Chcemy zaproponować przedsiębiorstwom oferującym prąd i gaz podobne rozwiązania, jak w przypadku odraczania kredytów - zapowiedział w środę na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Poinformował, że rozmawiał już na ten temat z prezesem PGNiG Jerzym Kwiecińskim.

Premier Morawiecki przypomniał, że prezydent Andrzej Duda "wynegocjował z sektorem bankowym prolongatę, takie swoiste +wakacje kredytowe+ dla tych, którzy uważają, że chcieliby w tym okresie zawiesić płacenie rat kredytowych".

"Chcemy zaproponować negocjowanie podobnej umowy z przedsiębiorstwami, które oferują prąd i gaz. Rozmawiałem już z prezesem PGNiG Jerzym Kwiecińskim, on jest gotowy do takiego działania" - zapewnił premier.

Dodał, że "w pozostałych przypadkach te rozmowy się odbędą w najbliższych dniach do końca tygodnia". "Są to podmioty rynkowe, podmioty niezależne, nie chcemy tego narzucać, wierzymy, że może to być wypracowane ze wszystkimi przedsiębiorstwami z tego sektora zarówno w pełni prywatnymi, jak również z częściowym udziałem Skarbu Państwa na zasadzie kompromisu, bo to jest wspólny interes" - podkreślił.

Premier mówił także o drugim filarze pakietu antykryzysowego, który zaproponował w środę rząd. "To filar dla przedsiębiorców. Tutaj mamy szereg różnych propozycji, zarówno gwarancyjnych - przejęcie płatności rat leasingu operacyjnego dla sektora transportowego, czyli bardzo szczegółowe rozwiązania, ale także coś bardzo oczekiwanego przez cały sektor małych i średnich przedsiębiorstw" - wymieniał premier.

Mateusz Morawiecki przypomniał, że rząd wynegocjował z UE "podniesienie klauzuli de minimis". Wyjaśnił, że "Bank Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantował podniesione kredytu według kryterium de minimis do wysokości 80 procent, a to spowoduje, że bardzo wielu przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z szybkiej pożyczki i taniej pożyczki na dłuższy okres po to, żeby zapewnić sobie płynność w tym trudnym okresie".

Premier przekazał, że w ramach tego filaru rząd będzie proponował "mikropożyczki dla małych, najmniejszych przedsiębiorstw, do 5 tys. zł, ze specjalnie utworzonego do tego celu funduszu".

"W tym drugim filarze angażujemy 73-74 mld zł na finansowanie przedsiębiorstw, na rolowanie rat kredytów, zresztą to również i dla ludzi będzie ważne, dla wszystkich ludzi, którzy mają zaciągnięte kredyty to znakomity pomysł" - podkreślił.

Morawiecki: Chcielibyśmy uchwalić ustawę o tarczy antykryzysowej w przyszłym tygodniu

Do końca tygodnia chcemy przygotować wszelkie ustawy, a konkretnie to chcemy ująć to w jednej specjalnej ustawie o charakterze tarczy antykryzysowej; chcielibyśmy ją uchwalić w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Zaznaczył, że projekt ustawy będzie odnosił się do wielu ustaw, a rząd przygotuje ją do końca tygodnia,

"W przyszłym tygodniu, jak rozmawiałem z panią marszałek Elżbietą Witek, planowane jest posiedzenie Sejmu najprawdopodobniej. Wtedy chcielibyśmy jak najszybciej, najlepiej w konsensusie i kompromisie z opozycją, do czego zapraszamy, uchwalić tę ustawę" - powiedział szef rządu.

>>>> Czytaj też: Polska tarcza antykryzysowa. Rząd ogłasza szczegóły pakietu dla gospodarki