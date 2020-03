Podczas środowego przemówienia Erdogan poradził Turkom, by minimalizowali kontakty społeczne. Zaapelował, by wracali do domu od razu po pracy.

"Żaden z naszych obywateli nie może opuszczać domów ani wchodzić w kontakt z kimkolwiek, jeśli nie jest to absolutnie konieczne, do czasu, aż zagrożenie minie" - powiedział szef państwa. Prezydent podkreślił, że jeśli wszyscy będą się trzymać tych wytycznych, epidemia ustanie w ciągu trzech tygodni.

Zapowiedział też działania mające pomóc gospodarce w czasach kryzysu. W ramach planu pomocowego, wartego w przeliczeniu łącznie ok. 15 miliardów dolarów, znalazły się m.in. wakacje kredytowe i obniżki podatków. Zaapelował też do banków, by nie ograniczały udzielania kredytów. Przedsiębiorcom polecił, by nie zwalniali pracowników.

Erdogan poinformował, że w ciągu ostatniej doby liczba stwierdzonych przypadków zakażeń nowym koronawirusem podwoiła się i wynosi obecnie 98. (PAP)