Ok. godz. 11 zakończyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. Tematem posiedzenia były działania związane z walką z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Podczas konferencji prasowej szef rządu poinformował, że coraz więcej szkół korzysta już ze zdalnych mechanizmów zlecania zadań. "Coraz więcej szkół, blisko 80 proc. korzysta już ze zdalnych mechanizmów zlecania zajęć, weryfikacji wiedzy u uczniów" - powiedział premier.

Podziękował nauczycielom, rodzicom i młodzieży za otwarcie na tego typu naukę. "Widzimy doskonale, że musimy radzić sobie z okolicznościami, których nikt się jeszcze miesiąc temu nie spodziewał. Żadne państwo nie ubezpiecza się przecież na okoliczność uderzenia meteorytu w ziemię, a koronawirus był tego rodzaju meteorytem" - mówił szef rządu.

"Znajdujemy ścieżki do realizacji pewnych funkcji publicznych, społecznych i gospodarczych, które są bezpieczne i podtrzymują izolację w państwie - to bardzo ważne i świadczy o zdolności naszego społeczeństwa do absorpcji tych trudnych zmian" - ocenił Morawiecki.

Od poniedziałku do 25 marca wszystkie placówki oświatowe w kraju są zamknięte - nie odbywają się w nich zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, z wyjątkiem m.in. tych w podmiotach leczniczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Nauczyciele mają być w gotowości do pracy. Zawieszenie zajęć dotyczy też żłobków, klubów dziecięcych i uczelni. Wprowadzono je w ze względu na bezpieczeństwo, ma to związek ze wzrostem ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce.

MEN zaleca, aby w czasie, gdy nie odbywają się w szkołach lekcje w formie tradycyjnej, nauczyciele prowadzili nauczanie online.

We wtorek w TVP1 minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował, że od przyszłego tygodnia planowane jest rozpoczęcie systematycznej zdalnej nauki w szkołach. Zapowiedział wydanie rozporządzenia w tej sprawie. Zaznaczył, że to kwestia jednego, dwóch dni.

Resort edukacji podał, że szef MEN skierował do dyrektorów pismo w sprawie przygotowania szkół oraz placówek do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec