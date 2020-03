CCC: Dariusz Miłek deklaruje zamiar objęcia min. 4,79 mln akcji serii J



Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Dariusz Miłek, pośrednio największy akcjonariusz CCC (poprzez podmiot kontrolowany Ultro S.a.r.l.) zadeklarował chęć objęcia w ramach planowanej oferty co najmniej 4 787 465 akcji serii J, tj. takiej liczby nowo emitowanych akcji, która pozwoli na utrzymanie udziału w głosach na walnym zgromadzeniu CCC na co najmniej niezmienionym poziomie, po cenie co najmniej równej cenie minimalnej, tj. 30 zł, podała spółka.

Wcześniej dzisiaj spółka informowała, że rozważa podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji serii I i J na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zaplanaowanym na 17 kwietnia. W ocenie zarządu pozyskanie przez spółkę wpływów z nowej emisji w oczekiwanej kwocie ok. 400-500 mln zł powinno utrzymać adekwatną sytuację płynnościową, przy założeniu przyśpieszenia wzrostu sprzedaży e-commerce, wykorzystania programów pomocowych zapowiadanych przez organy publiczne, odnośnych uzgodnień z instytucjami finansującymi oraz współpracy z kluczowymi kontrahentami spółki.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)