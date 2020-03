Premier Andrej Babisz powiedział, że szef MSW przygotowuje plan dostarczenia środków ochrony osobistej – maseczek, filtrów, kombinezonów i okularów ochronnych - podległym mu służbom, które są narażone na ryzyko zarażenia, oraz mieszkańcom.

Szef MSW przyznał, że nie można liczyć, że każdy obywatel otrzyma filtr, który chroni przed zakażeniem. Ma nadzieję, że z transportów kilku milionów maseczek skorzysta jednak każdy obywatel.

Hamaczek stwierdził, że jeżeli wszystkie zaplanowane transporty materiałów ochronnych i testów uda się dostarczyć do Czech to "wyjdziemy najgorszego". Największy transport ma dotrzeć do Czech w sobotę na pokładzie samolotu transportowego An-124 Rusłan, który na potrzeby Czech ma wykonać dwa loty z Chin.

Prezydent Milosz Zeman, który przez dwa tygodnie nie zabierał głosu w sprawie epidemii, w wystąpieniu na antenie prywatnej TV Prima podziękował Chinom za transporty środków ochrony. Stwierdził, że to jedyny kraj, który pomógł Czechom. Wezwał opozycję, by wsparła działania rządu i dodał, że, jeżeli tego nie potrafi, to lepiej nich milczy.

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu gabinetu minister Hamaczek podziękował wszystkim, którzy we własnym zakresie szyją maseczki dla siebie lub dla innych osób. Od północy ze środy na czwartek w Czechach zaczął obowiązywać zakaz wychodzenia z domów bez zakrycia nosa i ust. Szef MSW zapowiedział, ze policja ma kontrolować przestrzeganie zakazu, a także obowiązku przestrzegania kwarantanny.

Rząd zdecydował także o wsparciu dla rynku pracy, który przez epidemię może stracić nawet 400 – 450 tys. miejsc pracy. Takie liczby podaje centrala czeskich związków zawodowych (Cumko). Rząd zdecydował, że z budżetu będą wypłacane wyrównania do płac dla pracowników, którzy zostali objęci kwarantanną. Państwo przejmie także 80 proc. wynagrodzeń pracowników sklepów, restauracji i tym podobnych firm, które musiały zawiesić swoją działalność.

Minister zdrowia Adam Vojtiech przedstawił aktualny bilans zachorowań na Covid-19 - to 694 zakażone osoby. Pięć osób jest w stanie krytycznym. Od 1 marca br. gdy w Czechach stwierdzono pierwsze zakażenie nowym koronawirusem, nikt nie zmarł.

