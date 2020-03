Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Libet otrzymał od inwestora branżowego wiążącą, warunkową ofertę nabycia przedsiębiorstwa Libetu za 94,23 mln zł, podała spółka. Oferent oczekuje wyłączności negocjacyjnej.



"Dla uniknięcia wątpliwości oferent podkreślił, że jest zainteresowany nabyciem wyłącznie wszystkich 13 zakładów będących własnością spółki lub jej podmiotów zależnych (łącznie), a także praw własności intelektualnych do wszystkich produktów i ich oznaczeń" - czytamy w komunikacie.



Warunki, pod którymi została złożona oferta, dotyczą w szczególności:



- zadowolenia oferenta z wyników badania due diligence prowadzonego na wyłączność (finansowego, podatkowego, prawnego, biznesowego i technicznego);



- wynegocjowania satysfakcjonujących dla obu stron warunków umownych;



- uzyskania zgód organów antymonopolowych i innych niezbędnych zgód.



"Oferent określił łączną wartość, którą zamierza alokować na poczet transakcji na kwotę 140 000 000 zł. Jednocześnie w ofercie wskazana została cena w kwocie 94 230 000 zł wyliczona w oparciu o założenia jednostronnie przyjęte przez oferta (z uwzględnieniem zobowiązań przedsiębiorstwa) z zastrzeżeniem, że jej ostateczna wysokość zostanie ustalona po przeprowadzeniu badania due diligence" - czytamy dalej.



Oferta jest wiążąca do 25 marca 2020 roku do godziny 17:00 czasu polskiego.



"Zarząd emitenta nie podjął na ten moment żadnej decyzji co do przyjęcia bądź odrzucenia oferty, a tym samym wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu due diligence i rozpoczęcia negocjacji na wyłączność" - zaznaczono.



Oferta została złożona w ramach trwającego przeglądu opcji strategicznych Libetu.



Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 178 mln zł w 2018 r.



