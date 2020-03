Na całym Cyprze Północnym odnotowano 33 zakażeń.

Tureckocypryjskie media społecznościowe obiegło w nocy z czwartku na piątek wideo pokazujące turystów objętych kwarantanną w hotelu Salamis Bay Conti niedaleko Famagusty, którzy stoją na korytarzu hotelowym w bezładnej kolejce po jedzenie, papier toaletowy i ręczniki.

„Czy tak powinna wyglądać kwarantanna? Za kilka dni w tym hotelu zamiast 30 zakażonych będziemy mieli 300” – brzmiał jeden z komentarzy pod filmem.

Jedna z polskich turystek przebywających w hotelu powiedziała PAP, że dyskusja na temat zostawiania posiłków na korytarzu zamiast dostarczania ich do pokoi toczy się od początku kwarantanny.

„Personel już kilka razy odmawiał przynoszenia nam posiłków pod drzwi, bo brakowało maseczek, rękawiczek i tym podobnych środków ochronny osobistej, a ci ludzie też się boją (zakażenia). My z kolei martwimy się o własne bezpieczeństwo. Ostatnio znowu rozdano personelowi środki ochronne, ale i tak nie ma standardowego podejścia do sprawy. Śniadania zostawiają nam na korytarzu, a obiady i kolacje przynoszą do drzwi” – powiedziała Polka.

Dodała, że razem z partnerem starają się nie wychodzić na korytarz, jeśli jest tam więcej ludzi. „Dbamy też o to, aby nie dotykać wieczka pudełek z jedzeniem, na którym może być przenoszony wirus.”

W hotelu, w którym znajduje się 517 pokoi, przebywa kilkaset osób. Objętych kwarantanną jest 724 cudzoziemców oraz 75 osób z personelu hotelowego. Oprócz Polaków znajdują się tam turyści z Niemiec, Anglii, Szwecji, Francji i Iranu.

Pierwszy przypadek koronawirusa na Cyprze Północnym potwierdzono u 65-letniej niemieckiej turystki, która przyjechała na wyspę 8 marca. Zaraz po tym zabrano ją do szpitala z charakterystycznymi dla koronawirusa objawami. Niemka była częścią 141-osobowej grupy turystów, którzy zatrzymali się w trzech hotelach, w tym Salamis Bay Conti. Wszystkie trzy obiekty są teraz objęte kwarantanną, która rozpoczęła się 10 marca i powinna się skończyć 22 marca o godzinie 15 (14 w Polsce).

Z Nikozji Agnieszka Rakoczy (PAP)