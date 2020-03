Alior Bank umożliwił płatności zbliżeniowe do kwoty 100 zł bez PIN-u



Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Klienci Alior Banku posiadający dowolną kartę płatniczą Mastercard mogą już płacić zbliżeniowo do kwoty 100 zł bez konieczności wprowadzania kodu PIN. Usługa dotyczy także płatności za pomocą aplikacji Google Pay, podał bank.

Zmiany te mają na celu podniesienie bezpieczeństwa klientów robiących zakupy stacjonarnie w czasie pandemii koronawirusa i są odpowiedzią na rosnącą popularność płatności bezgotówkowych, podano.

"W oferowanych przez Alior Bank płatnościach Apple Pay, Garmin Pay oraz Fitbit Pay można dokonywać płatności na wyższe kwoty bez użycia PIN ze względu na wykorzystaną autoryzację biometryczną" - powiedział dyrektor departamentu systemów płatniczych i rozliczeń Artur Owsianka, cytowany w komunikacie.

Podwyższenie limitu dla transakcji zawieranych zbliżeniowych zostało wprowadzone w systemach Alior Banku automatycznie, nie trzeba przeprowadzać w tym celu dodatkowej aktywacji. Rozwiązanie działa na wszystkich wydanych przez bank kartach Mastercard z technologią zbliżeniową.

Wprowadzone zmiany pociągają za sobą konieczność aktualizacji oprogramowania terminali płatniczych przez ich operatorów. Aby transakcja zbliżeniowa do 100 zł bez podawania PIN doszła do skutku, terminal, w którym ją realizujemy musi być przystosowany do wspomnianych zmian, wyjaśniono.

"Podczas korzystania z płatności zbliżeniowych pamiętajmy także o tym, że system pomimo podwyższonego limitu może poprosić nas o wprowadzenie kodu PIN dla wybranych transakcji. Konieczność wprowadzenia PIN może mieć miejsce nawet przy zakupach za 5 zł. Wynika to z wymogów regulacji PSD2 i ma na celu ochronę naszych środków" - zaznaczył Owsianka.

Zgodnie z zapowiedziami, aktualizacje oprogramowania terminali płatniczych w pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone w dużych sieciach handlowych, a następnie w pozostałych punktach. Liczba terminali obsługujących podwyższony limit transakcji bez PIN będzie sukcesywnie rosła, podsumowano.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)