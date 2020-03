Rada nadzorcza KGHM Cuprum ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa



Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza KGHM Cuprum - CBR - spółki zależnej KGHM Polska Miedź - ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa, podała spółka.

"Pisemne zgłoszenia kandydatów należy dostarczyć do Departamentu Zarządzania Aktywami KGHM Polska Miedź S.A. [...] w terminie do dnia 27 marca 2020 roku do godziny 12.00" - czytamy w ogłoszeniu.

Przewidywany termin na przeprowadzenie rozmów z kandydatami to 30 marca 2020 r.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)