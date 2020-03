Jak poinformowano w komunikacie cytowanym przez agencję Interfax-Ukraina, na przejściu Dorohusk-Jagodzin kolejka do wyjazdu z Ukrainy skróciła się o 100 pojazdów - do 650, a na wjazd nie czeka żadna ciężarówka, podczas gdy w czwartek kolejka liczyła 350 pojazdów.

Na przejściu Hrebenne-Rawa Ruska - tak jak w czwartek - na wyjazd oczekuje 360 ciężarówek, a na wjazd 40 w porównaniu do 110 wczoraj. 370 ciężarówek - o 60 mniej niż dzień wcześniej - czeka w piątek na wyjazd z Ukrainy w punkcie Korczowa-Krakowiec; na wjazd oczekuje 300 pojazdów; o 10 mniej.

W ciągu ostatniej doby wróciło do kraju prawie 17 tys. ukraińskich obywateli - przekazała agencji Interfax-Ukraina straż graniczna.

W piątek do Kijowa dotarły już z Przemyśla dwa z czterech pociągów, przeznaczonych dla Ukraińców, którzy w związku z ograniczeniami w ramach przeciwdziałania Covid-19 nie mają możliwości samodzielnego przekroczenia granicy. Dwoma składami przyjechało ponad 1150 osób - poinformował resort. W piątek do ukraińskiej stolicy mają przyjechać jeszcze dwa składy.

Kolejne dwa pociągi wyjadą po Ukraińców do Przemyśla w sobotę - zapowiedziało w piątek ukraińskie ministerstwo infrastruktury.

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca powiedział agencji Ukrinform, że ok. 3,5 tys. ukraińskich obywateli zgłosiło się po pomoc w organizacji wyjazdu do ojczyzny w związku z brakiem możliwości zorganizowania powrotu do kraju na własną rękę.

