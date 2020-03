Szef rządu pytany podczas piątkowej konferencji prasowej o projekt ustawy antykryzysowej odparł, że jest on już gotowy w Ministerstwie Rozwoju. "We współpracy z innymi ministerstwami są szlifowane ostatnie jego zapisy" - zaznaczył.

"Chcemy ten weekend poświęcić jeszcze na jego przegląd, konsultacje" - dodał premier.

Szef rządu przypomniał, że w czwartek odbył rozmowę z przedstawicielami opozycji. Jak wskazał wprawdzie podczas tego spotkania nie przedstawiano całego projektu, ale "powiedzieliśmy jaka jest główna nasza linia zmian i oczywiście ona odpowiada szczegółowo przedstawionej przez nas tarczy antykryzysowej".

"W odniesieniu do tej tarczy przedstawiciele opozycji również wczoraj mogli się wypowiedzieć, zabrać głos. Nie chciałbym komentować, bo to jest oczywiście po ich stronie, jak odbierają całą tarczę antykryzysową; myślę - bo widać to w społeczeństwie - że tarcza jest odbierana dobrze" - mówił premier Morawiecki.

Zaznaczył jednocześnie, że cały świat, a wraz z nim Europa i Polska będzie "przechodziła na pewno przez niełatwy rok od strony gospodarczej".

Pakiet pomocowy dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa został przedstawiony w środę po Radzie Gabinetowej. Po posiedzeniu Rady premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł.

Pięć filarów pakietu tworzy: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne.

