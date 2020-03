Pandemia koronawirusa. WHO: Potrzebujemy mostów powietrznych, by dostarczać środki medyczne

Źródło: PAP

Dyrektor ds. sytuacji nadzwyczajnych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dr Mike Ryan oświadczył w piątek, że potrzebne będą mosty powietrzne, by przewozić personel i dostarczać środki medyczne do krajów, które tego potrzebują.