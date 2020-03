W ramach programu przeprowadzone mają być prace nad określeniem potencjału terapeutycznego znanych leków i substancji czynnych (oraz ich kombinacji) dla zbadania ich wpływu na wirus SARS-CoV-2 - poinformowali w poniedziałek w komunikacie przedstawiciele Łukasiewicza.

Poza tym opracowywane mają być molekuły specyficznie działające na elementy wirusa SARS-CoV-2, co w dłuższej perspektywie pozwoliłoby na opracowanie innowacyjnego leku posiadającego potencjał terapeutyczny przeciw chorobom wywoływanym przez wirusy.

A trzecim elementem współpracy będzie przeprowadzenie rozwoju przedklinicznego i klinicznego wybranych kandydatów na nowe terapie oraz zabezpieczenie ich dostępności na potrzeby pacjentów w Polsce.

Jak poinformowano w przesłanym PAP komunikacie, Sieć Badawcza Łukasiewicz wniesie do programu badawczego potencjał naukowy i doświadczenie w inżynierii genetycznej, w pracach nad nowymi systemami ekspresji genów, diagnostyce genomu, przeciwciał monoklonalnych i wytwarzaniu wysokooczyszczonych związków o działaniu biologicznym i o strukturze białkowej, a także chemii związków działających leczniczo.

Do prac zostaną wykorzystane także wiedza i doświadczenie m.in. w biotechnologii oraz opracowywaniu i wdrażaniu technologii substancji biologicznie czynnych, w obszarze badań przedklinicznych z toksykologią, biodostępnością i równoważnością biologiczną.

Z kolei Celon Pharma S.A. wniesie do projektu kompetencje w wytwarzaniu leków w tym leków antywirusowych, doświadczenie w opracowywaniu i rozwoju innowacyjnych leków. Firma jest też gotowa do podjęcia testów in vitro, in vivo. Wykorzysta też doświadczenie w przygotowywaniu, organizacji i prowadzeniu badań klinicznych innowacyjnych leków, a także w produkcji oraz rejestracji leków na rynkach krajowym i zagranicznych.

