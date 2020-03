JR Holding ASI chce pod koniec roku rozpocząć przygotowania do przejścia na GPW



Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews/ ISBtech.pl) - JR Holding ASI chce pod koniec tego roku rozpocząć przygotowania do przeniesienia notowań, aby w przyszłym roku zadebiutować na rynku głównym GPW, poinformował ISBtech prezes January Ciszewski.

"Spółka chce pod koniec tego roku rozpocząć przygotowania do przeniesienia notowań, aby w przyszłym roku zadebiutować na rynku głównym" - powiedział ISBtech Ciszewski.

Spółka podała, że wypracowała w 2019 r. ponad 165 mln zł zysku brutto, co jest rekordowym wynikiem w jej historii. Osiągnięcie tak wysokiego zysku wynika przede wszystkim z rozwoju spółek portfelowych i wzrostu ich wartości oraz świadczy o potencjale portfela inwestycyjnego w skład, którego wchodzą podmioty działające w różnorodnych i bardzo perspektywicznych branżach m.in. odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, nowych technologii oraz od niedawna, biotechnologii, stwierdzono w komentarzu do wyników.

"W minionym roku uzyskaliśmy status ASI oraz opublikowaliśmy nową strategię rozwoju na lata 2020-2022. Zakłada ona całkowite wyjście z segmentu nieruchomościowego i reinwestycję środków w nowe projekty inwestycyjne z obszaru odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych oraz nowych technologii - biotechnologii czy sztucznej inteligencji. Naszym celem jest także zmiana rynku notowań na rynek główny GPW w Warszawie oraz osiągnięcie do końca 2022 r. aktywów o wartości 1 mld zł. Uważam jednak, że ten drugi cel może zrealizować zdecydowanie wcześniej" - powiedział Ciszewski.

W portfelu inwestycyjnym JR Holding ASI jest notowana na rynku NewConnect Columbus Energy działająca na rynku nowoczesnej energetyki, w tym fotowoltaiki w Polsce. JR Holding ASI jest także największym akcjonariuszem Setanta - spółki notowanej na głównym rynku GPW w Warszawie, która jest w trakcie połączenia z wydawnictwem gier komputerowych All In! Games. Kolejnym podmiotem portfelowym jest notowany na rynku NewConnect producent gier komputerowych One More Level, pracujący aktualnie nad swoją największą produkcją - grą "Ghostrunner". W portfelu inwestycyjnym emitenta znajduje się również notowana na rynku NewConnect spółka Thunderbolt, która buduje globalną platformę szkoleniowo-edukacyjną TopLevelTennis.com.

JR Holding ASI posiada też pakiet akcji Premium Fund z rynku NewConnect, która nabyła 100% udziałów Mousetrap Games Sp. z o.o. działającej w branży gier mobilnych. Z kolei spółka portfelowa, notowana na rynku NewConnect, Synerga.fund ma odpowiadać za marketing i skalowanie przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu terapii leczenia stwardnienia rozsianego, które jest realizowane w spółce Adelante. Ponadto, w ostatnim czasie emitent nabył 10% pakiet akcji notowanej na rynku NewConnect spółki Medcamp, która realizuje projekty biotechnologiczne i posiada w swoim portfelu akcje Genxone. Spółka ta ogłosiła, że jako pierwszy prywatny podmiot w Polsce zacznie wykonywać badania genetyczne w kierunku wykrywania koronawirusa SARS-Cov-2 (COVID-19).

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ ISBtech.pl)