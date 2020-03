Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Global Cosmed odnotował 3,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I- IV kw. 2019 r. wobec 6,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



"Osiągnięty zysk netto w całym 2019 r. stanowi poprawę o prawie 10 mln zł w porównaniu do 2018 r., co umożliwiło także zmniejszenie zadłużenia wobec instytucji finansowych i zobowiązań handlowych o 18 mln zł. Poprawa wyników finansowych w 2019 r. była spowodowana wzrostem przychodów o 3% r/r, ścisłą dyscypliną kosztową oraz stabilizacją na rynku surowców. Zgodnie z ogłoszoną prognozą finansową, zarząd oczekuje EBITDA 22 mln zł w 2020 r., w porównaniu do wypracowanej EBITDA 19,4 mln w 2019 r. i 10,2 mln w 2018 r." - czytamy w komunikacie.



Zysk operacyjny wyniósł 8,6 mln zł wobec 0,22 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 19,42 mln zł w I-IV kw. 2019 wobec 10,2 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 309,86 mln zł w I- IV kw. 2019 r. wobec 300,82 mln zł rok wcześniej.



"Wypracowany zysk netto w całym 2019 r. potwierdza zasadność i skuteczność przyjętej przez zarząd strategii. Prowadzona od ponad dwóch lat restrukturyzacja na szeroką skalę przynosi rezultaty. Spółka powróciła do pozytywnej rentowności na wszystkich poziomach wyników finansowych i ograniczyła zadłużenie, dzięki czemu jesteśmy lepiej przygotowani do dalszych działań i rozwoju" - powiedziała wiceprezes Magdalena Mielimonka, cytowana w komunikacie.



Jak wskazała, wpływ panującej sytuacji na Global Cosmed jest szeroki.



"Obserwujemy wzmożone zapotrzebowanie rynkowe na nasze produkty kosmetyczne (w szczególności mydła w płynie Apart Natural z linii Prebiotic oraz nowowprowadzone antybakteryjne mydła Apart Natural). Z drugiej jednak strony, występują zakłócenia dostaw surowców, opakowań połączone ze spekulacyjnym wzrostem ich cen. Pojawiają się również wyzwania związane z utrzymaniem wydajności produkcyjnej oraz realizacji dostaw z uwagi na absencje pracowników oraz ograniczenia w transporcie. Grupa dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pełną dostępność oraz wysoką jakość swoich produktów w warunkach ponadstandardowego popytu. Krótkoterminowo, istotnie zmieniła się struktura konsumpcji konsumentów, a w dalszej kolejności, świat musi zmierzyć i przystosować się do zmian strukturalnych, w tym recesji i wzrostu (wysokiego) bezrobocia. Nie można również nie wspomnieć o dużej zmienności na rynkach walutowych, w szczególności o wyraźnym osłabieniu polskiej waluty oraz wysokiej inflacji, które dodatkowo utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej" - podkreśliła wiceprezes Global Cosmed.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2019 r. wyniósł 1,41 mln zł wobec 5,23 mln zł zysku rok wcześniej.



Oferta grupy kapitałowej Global Cosmed obejmuje produkty brandowe tworzone przez Global Cosmed Group SA oraz marki prywatne wyprodukowane na potrzeby klientów przez Global Cosmed. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.



