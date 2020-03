Źródło: PAP

Miasta Chin zacieśniają przepisy kwarantanny dla osób przybywających z zagranicy, by wychwycić przywleczone infekcje koronawirusem. W olbrzymiej większości wykrytych dotąd przypadków zakażeni to wracający do kraju Chińczycy – ujawniło we wtorek chińskie MSZ.